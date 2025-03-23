У Німеччині двоє садівників спиляли дерево біля залізниці, що спричинило затримки 382 потягів

Садівники підозрюються в знищенні дерева на залізниці, що спричинило понад 20 000 хвилин затримок поїздів.

Фото ілюстративне

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Федеральна поліція Німеччини розслідує справу двох садівників-любителів, які, ймовірно, зрубали дерево на залізничній лінії між Гамбургом і Ганновером. Інцидент спричинив серйозні затримки у русі потягів. Про це повідомляє Spiegel.

57-річний чоловік та 55-річна жінка підозрюються у тому, що спиляли дерево, яке впало на контактну мережу між містами Целле та Ульцен. Мешканці Целле неодноразово зверталися до залізниці з проханням обрізати дерево, чиї гілки потрапляли на їхню ділянку. Коли залізниця не відреагувала, садівники, ймовірно, вирішили діяти самостійно.

Під час пиляння частини дерева впали на контактну мережу та вантажний потяг, що проходив поруч. Внаслідок цього постраждали 382 потяги, деякі з яких були перенаправлені або скасовані. Загальна затримка становила понад 20 000 хвилин.

Розслідування показало, що дерево знаходилося на території залізниці, тому його спилювання без дозволу було незаконним. За словами представника поліції, ремонт контактної лінії виявився складним і дорогим. Садівники можуть зіткнутися зі значними витратами, оскільки їхні дії порушили безпеку залізничного руху.

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