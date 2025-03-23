Практика судів
  1. У світі

У Німеччині двоє садівників спиляли дерево біля залізниці, що спричинило затримки 382 потягів

15:20, 23 березня 2025
Садівники підозрюються в знищенні дерева на залізниці, що спричинило понад 20 000 хвилин затримок поїздів.
У Німеччині двоє садівників спиляли дерево біля залізниці, що спричинило затримки 382 потягів
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральна поліція Німеччини розслідує справу двох садівників-любителів, які, ймовірно, зрубали дерево на залізничній лінії між Гамбургом і Ганновером. Інцидент спричинив серйозні затримки у русі потягів. Про це повідомляє Spiegel.

57-річний чоловік та 55-річна жінка підозрюються у тому, що спиляли дерево, яке впало на контактну мережу між містами Целле та Ульцен. Мешканці Целле неодноразово зверталися до залізниці з проханням обрізати дерево, чиї гілки потрапляли на їхню ділянку. Коли залізниця не відреагувала, садівники, ймовірно, вирішили діяти самостійно.

Під час пиляння частини дерева впали на контактну мережу та вантажний потяг, що проходив поруч. Внаслідок цього постраждали 382 потяги, деякі з яких були перенаправлені або скасовані. Загальна затримка становила понад 20 000 хвилин.

Розслідування показало, що дерево знаходилося на території залізниці, тому його спилювання без дозволу було незаконним. За словами представника поліції, ремонт контактної лінії виявився складним і дорогим. Садівники можуть зіткнутися зі значними витратами, оскільки їхні дії порушили безпеку залізничного руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Німеччина підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізований побив жінку-військовослужбовця та отримав рік позбавлення волі

Жінки-військовослужбовці скаржилися, що чоловіки не хочуть виконувати важку фізичну роботу, через що фізично працювати доводиться жінкам.

Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

За період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати зарплату, гарантійні та компенсаційні виплати – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким встановлено, що під час та за період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату, гарантійні та компенсаційні виплати.

Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про посилення правового захисту співробітників Служби судової охорони та її голови

Пропонується встановити кримінальну відповідальність за опір, втручання в діяльність, погрозу або насильство, умисне знищення або пошкодження майна співробітника Служби судової охорони, його захоплення, як заручника, та перевищення влади або службових повноважень співробітником ССО.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду