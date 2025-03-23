У Туреччині заарештували мера Стамбула Екрема Імамоглу

Турецький суд відправив під варту мера Стамбула, підозрюваного у корупції.

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Суд у Туреччині ухвалив арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє Daily Sabah.

За даними слідства, Імамоглу нібито був частиною злочинної мережі, яка отримувала хабарі та маніпулювала державними тендерами. Його також підозрюють у незаконному зборі персональних даних.

Окреме розслідування стосується ймовірної співпраці з Робітничою партією Курдистану (РПК). Прокуратура вважає, що деякі чиновники Стамбульської мерії та районних адміністрацій сприяли працевлаштуванню прихильників цієї організації.

Разом із Імамоглу заарештовані його помічник Мурат Онгун та директор будівельної компанії Тунджай Йилмаз. Загалом суд відправив під арешт 22 підозрюваних, тоді як кілька осіб, зокрема бізнесмени та співак, отримали обмеження у вигляді судового контролю та заборони на виїзд за кордон.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу в рамках антикорупційного розслідування. Згодом в Туреччині розпочались масштабні акції протесту, вони проходять у низці міст країни

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