В Укрзалізниці стався технічний збій – як військовим придбати квитки

Придбання квитків через сервіс Армія+ для військовослужбовців поки недоступне.

Фото: Zuma

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Як раніше повідомлялося, в системі «Укрзалізниці» стався технічний збій, через що тимчасово неможливо придбати квитки онлайн. Зокрема, недоступна покупка квитків через сервіс «Армія+» для військовослужбовців. Водночас для них передбачені альтернативні способи оформлення проїзду.

Квитки можна придбати у касах вокзалів по всій країні, зокрема у спеціальних касах для військових. У разі термінової потреби військові можуть оформити квиток безпосередньо у поїзді через начальника складу.

«Укрзалізниця» працює над усуненням технічних проблем і найближчим часом планує відновити роботу онлайн-сервісів.

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