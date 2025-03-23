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В Украине заработают десятки новых комплексов автофиксации нарушений ПДД — адреса

13:53, 23 марта 2025
36 комплексов автофиксации нарушений ПДД установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.
В Украине заработают десятки новых комплексов автофиксации нарушений ПДД — адреса
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С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.

Также во Львове два прибора, которые в настоящее время фиксируют превышение скорости, дополнительно будут контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

  • просп. Святого Иоанна Павла ІІ, 8 (направление прибора — ул. Стрыйская)
  • просп. Святого Иоанна Павла ІІ, 35 (направление прибора — просп. Красной Калины)

Расположение новых комплексов автофиксации

Львів

- вул. Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу вул. Виговського)

Волинська область

- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)

- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)

- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)

- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Дніпропетровська область

- 423 км+643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя)

Павлоград:

- вул. Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу вул. Відродження)

- вул. Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна)

Житомирська область

- 167 км+547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Житомир)

- 230 км+919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Бердичів)

Закарпатська область

- 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Барвінок)

- 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Голубине)

- м. Ужгород: вул. Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу вул. Верховинська)

Івано-Франківська область

Калуш:

- просп. Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська)

- вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу вул. Тихого)

Київська область

- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)

- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)

- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)

- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж)

Миколаївська область

- 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)

Одеська область

- 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки)

Тернопільська область

- 303 км+307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)

- 0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)

- 374 км+935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)

Черкаська область

- 548 км+324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу с. Паланка)

- 547 км+816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу м. Умань)

Чернігівська область

- 6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу м. Чернігів)

Чернігів:

- перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе)

- вул. Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка)

- вул. Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу вул. Кільцева)

 Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

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Национальная полиция ПДД

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