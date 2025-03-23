В Карпатах объявлена лавинная опасность

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.

Фото: Getty Images

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В Карпатах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 23–24 марта ожидается сход лавин. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

«23–24 марта, в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)», — говорится в сообщении.

Это означает, что лавины могут сходить на многих склонах даже при незначительном воздействии на снег. На некоторых склонах возможны сходы средних или даже крупных самопроизвольных лавин.

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