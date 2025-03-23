Помер головний режисер Івано-Франківського театру Василь Юрців

Василь Юрців був режисером-новатором, наставником і педагогом.

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В Івано-Франківську помер головний режисер місцевого театру драми і комедії Василь Юрців. Про це повідомили на офіційній сторінці театру в соцмережах.

Колеги згадують його як видатного режисера, новатора, талановитого педагога та наставника.

«Добрий друг, котрий вмів підтримати колег у важкий момент, знайти несподіване, нетривіальне творче рішення, змусити по новому подивитися на ті речі, які здавалися звичними та зрозумілими. Талановитий викладач, який відкрив шлях плеяді яскравих акторів та режисерів. Митець, професіонал, що все своє творче життя боровся з рутиною, шаблонністю і провінційністю. Боровся і перемагав», – йдеться в повідомленні театру.

В колективі додали, що Юрців відіграв важливу роль у розвитку театру, допоміг колективу пережити складні часи та визначити нові мистецькі орієнтири.

«Як Учителя, що не лише словами, але й своїм прикладом вчив долати перешкоди на шляху творення Мистецтва. Як майстра нюансованих сценічних рішень та елегантних розв'язок. Ми назавжди залишимося Вашими учнями, Маестро», – додали у театрі.

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