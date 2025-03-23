Италия предлагает до 100 тысяч евро за переезд в горы

Итальянский регион Тренто предлагает до 100 тысяч евро для новых жителей горных городков.

Фото: La Tua Italia

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Власти итальянского региона Тренто на севере страны запускают инициативу, которая предлагает до 100 тысяч евро тем, кто готов поселиться в местных горных городках. Цель программы - противодействовать депопуляции и восстановить жизнь в населенных пунктах, где количество пустых домов превышает количество заселенных, пишет CNN.

Желающие переехать могут получить до 80 тысяч евро на ремонт жилья и еще 20 тысяч на его приобретение. Они должны прожить в регионе не менее 10 лет или сдать жилье в долгосрочную аренду на этот период. Участие в проекте могут принять люди, готовые переехать в один из 33 городков в альпийском регионе Доломитов, соприкасающихся с Альпами. Предложение еще ждет утверждения.

Местные власти планируют использовать 10 миллионов евро на гранты для стимулирования покупки и реконструкции недвижимости в ближайшие два года. Программа ориентирована на территории, где за последнее десятилетие наблюдается значительное уменьшение численности населения. Участниками инициативы не могут быть местные жители в возрасте до 45 лет, а также владельцы недвижимости в этих районах.

Программа имеет целью не только восстановление населенных пунктов, но и укрепление местных общин.

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