Как ветеранам с инвалидностью бесплатно научиться вождению – объяснение

Ветераны и члены семей погибших защитников могут бесплатно научиться водить автомобиль.

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Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины сообщает, что ветераны с инвалидностью имеют возможность бесплатно пройти обучение по вождению автомобиля. Государство покрывает все расходы на обучение, а также предоставляет специально оборудованные автомобили для таких курсов.

В рамках программы право на бесплатное обучение имеют:

Ветераны войны, уволенные или уже уволенные с военной службы

Лица с особыми заслугами перед Родиной

Члены семей погибших защитников и защитниц Украины

Обучение включает 64 часа теоретических занятий, где изучаются основы безопасности дорожного движения, правила дорожного движения и основы вождения, а также 40 часов практических занятий с инструктором, имеющим опыт работы с людьми с инвалидностью. Для нуждающихся есть возможность обучения на жестовом языке. Также доступны специально оборудованные автомобили с ручным управлением, а в отдельных регионах есть возможность пройти курс для получения водительских прав категории С1 (грузовики).

Чтобы воспользоваться программой, необходимо получить медицинское заключение о пригодности к управлению автомобилем, подать заявление в местное подразделение по вопросам ветеранской политики, пройти теоретический курс в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, а после успешного завершения получить водительское удостоверение.

Обучение доступно в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

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