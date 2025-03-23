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Как ветеранам с инвалидностью бесплатно научиться вождению – объяснение

23:30, 23 марта 2025
Ветераны и члены семей погибших защитников могут бесплатно научиться водить автомобиль.
Как ветеранам с инвалидностью бесплатно научиться вождению – объяснение
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Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины сообщает, что ветераны с инвалидностью имеют возможность бесплатно пройти обучение по вождению автомобиля. Государство покрывает все расходы на обучение, а также предоставляет специально оборудованные автомобили для таких курсов.

В рамках программы право на бесплатное обучение имеют:

  • Ветераны войны, уволенные или уже уволенные с военной службы
  • Лица с особыми заслугами перед Родиной
  • Члены семей погибших защитников и защитниц Украины

Обучение включает 64 часа теоретических занятий, где изучаются основы безопасности дорожного движения, правила дорожного движения и основы вождения, а также 40 часов практических занятий с инструктором, имеющим опыт работы с людьми с инвалидностью. Для нуждающихся есть возможность обучения на жестовом языке. Также доступны специально оборудованные автомобили с ручным управлением, а в отдельных регионах есть возможность пройти курс для получения водительских прав категории С1 (грузовики).

Чтобы воспользоваться программой, необходимо получить медицинское заключение о пригодности к управлению автомобилем, подать заявление в местное подразделение по вопросам ветеранской политики, пройти теоретический курс в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, а после успешного завершения получить водительское удостоверение.

Обучение доступно в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

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