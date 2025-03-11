На порталі Дія відновили сервіс бронювання

Бронювання працівників знову працює на порталі Дія.

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На порталі Дія відновили бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомили на офіційному сайті Дії.

Послуга була недоступна з 9:00.

«Успішно провели технічні роботи й удосконалили взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств», - сказано у повідомленні.

Також там нагадали, що забронювати працівників можуть лише ті підприємства, які були визнані критично важливими. Якщо ще не підтвердили критичність, то треба це зробити до 31 березня.

Раніше ми писали, що Кабмін планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%.

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