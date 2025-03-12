Міноборони зареєструвало 133 земельні ділянки для потреб ЗСУ

Міністерство оборони зареєструвало 8 500 гектарів земель у 2024 році.

Фото: mod.gov.ua

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У 2024 році Міністерство оборони України зареєструвало 8 500 гектарів земель у Державному земельному кадастрі. Це включає 133 земельні ділянки, які потрібні для розвитку військової інфраструктури та забезпечення потреб Збройних сил України.

За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, велика частина цих земель не була належним чином оформлена ще з часів здобуття незалежності та знаходилася в судових процесах для уточнення меж.

«Наразі Міністерство оборони має в своєму розпорядженні 469 000 га земель оборони (без урахування тимчасово окупованих територій), з яких 88% вже зареєстровано в державних реєстрах. Ми продовжуємо системну роботу щодо впорядкування та реєстрації належним чином нерухомості Міноборони. Це забезпечить ефективне використання земель та унеможливить їхнє неправомірне відчуження в майбутньому», – зазначив Мельник.

Міноборони також продовжує працювати над передачею об'єктів нерухомості, необхідних для розміщення військових підрозділів, у своє управління. Спільно з місцевими органами влади ведеться робота щодо зменшення податкового навантаження, оскільки щорічна потреба у коштах для земельного податку становить близько 2,5 млрд грн.

У 2024 році 382 територіальні громади розглянули питання податкових пільг для Міноборони, з яких 345 (приблизно 90%) ухвалили рішення про надання 100% пільги на земельний податок, що дозволило заощадити 2,2 млрд грн.

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