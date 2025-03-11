Штрафи від ТЦК можна буде сплатити у Резерв+ – Катерина Черногоренко пояснила, коли запрацює новий сервіс від Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що після прийняття закону запрацює нова сервісна послуга, за якою можна буде заплатити штраф від ТЦК у застосунку Резерв+

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Міністерство оборони розширює сервісні послуги для військовозобов’язаних громадян. Так, штрафи від ТЦК можна буде заплатити онлайн у застосунку Резерв+. Така опція стане доступною після прийняття законопроекту 12093. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, цей законопроект «усуває бюрократичні перепони» і дозволить сплачувати штрафи в кілька «кліків» та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР. Черногоренко заявила, що одразу після оплати штрафу можна оновити свої дані в Реєстрі.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК буде працювати і для українців, які перебувають за кордоном. «Українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами», – зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для того, аби запрацювала дистанційна сплата штрафів у Резерв+ для тих, хто порушив військовий облік, потрібно прийняти законопроект 12093.

5 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти цей законопроект в цілому як закон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12093 пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру. Тобто, 8500 грн.

Такі порушники зможуть самостійно ініціювати стосовно себе процес розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста. Тобто, через Резерв+.

Вочевидь, можливість дистанційно сплатити штрафи через Резерв+ також дозволить хлопцям 18-25 років простіше отримати свої документи у паспортних сервісах, а всім іншим українцям, що знаходяться за кордоном – уникнути повного блокування рахунків та арешту майна.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», цей же законопроект передбачає спрощення умов для накладення ТЦК заочних штрафів без складення протоколу та прискорення арешту рахунків ухилянтів.

Автор: Наталя Мамченко

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