Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

18:02, 11 марта 2025
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.
Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны расширяет сервисные услуги для военнообязанных граждан. Так, штрафы от ТЦК можно будет оплатить онлайн в приложении Резерв+. Такая опция станет доступной после принятия законопроекта 12093. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, этот законопроект «устраняет бюрократические препятствия» и позволит оплачивать штрафы в несколько «кликов» и даже получить скидку 50%, аналогично штрафам за нарушение ПДД. Черногоренко заявила, что сразу после оплаты штрафа можно обновить свои данные в Реестре.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК будет работать и для украинцев, которые находятся за границей. «Украинские граждане, которые за границей, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами», – отметила она.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для того чтобы заработала дистанционная оплата штрафов в Резерв+ для тех, кто нарушил воинский учет, нужно принять законопроект 12093.

5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять этот законопроект в целом как закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12093 предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и оплате штрафа от ТЦК.

Как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального, определенного соответствующей статьей КУоАП размера. То есть, 8500 грн.

Такие нарушители смогут самостоятельно инициировать в отношении себя процесс рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста. То есть, через Резерв+.

Очевидно, возможность дистанционно оплатить штрафы через Резерв+ также позволит парням 18-25 лет проще получить свои документы в паспортных сервисах, а всем остальным украинцам, находящимся за границей – избежать полного блокирования счетов и ареста имущества.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

штраф / штрафы ТЦК Минобороны Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.

Госспецсвязи расширят полномочия – Рада готовится принять закон

Госспецсвязи будет предоставлять обязательные для выполнения требования об устранении нарушений законодательства относительно функционирования национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы, а также принимать меры оперативного реагирования путем предоставления обязательных к выполнению требований о реагировании.

Девушек нужно из школы готовить к защите Родины – советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева

По мнению советницы ВСУ по гендерным вопросам, девушек следует готовить к этому еще со школы, в частности, проводить уроки тактической медицины и учить управлять дронами.

Верховная Рада приняла закон об упорядочении государственной ветеранской политики

Фактически меняется одна статья в законе об основах внутренней и внешней политики, декларирующая подходы в политике государства в отношении ветеранов.

Верховная Рада одобрила ограничения в закон о рекламе в отношении материалов, способствующих осведомленности о деятельности должностных лиц — членов политических партий

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому освещение деятельности органов государственной власти по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради