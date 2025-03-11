Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.

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Министерство обороны расширяет сервисные услуги для военнообязанных граждан. Так, штрафы от ТЦК можно будет оплатить онлайн в приложении Резерв+. Такая опция станет доступной после принятия законопроекта 12093. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, этот законопроект «устраняет бюрократические препятствия» и позволит оплачивать штрафы в несколько «кликов» и даже получить скидку 50%, аналогично штрафам за нарушение ПДД. Черногоренко заявила, что сразу после оплаты штрафа можно обновить свои данные в Реестре.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК будет работать и для украинцев, которые находятся за границей. «Украинские граждане, которые за границей, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами», – отметила она.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для того чтобы заработала дистанционная оплата штрафов в Резерв+ для тех, кто нарушил воинский учет, нужно принять законопроект 12093.

5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять этот законопроект в целом как закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12093 предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и оплате штрафа от ТЦК.

Как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального, определенного соответствующей статьей КУоАП размера. То есть, 8500 грн.

Такие нарушители смогут самостоятельно инициировать в отношении себя процесс рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста. То есть, через Резерв+.

Очевидно, возможность дистанционно оплатить штрафы через Резерв+ также позволит парням 18-25 лет проще получить свои документы в паспортных сервисах, а всем остальным украинцам, находящимся за границей – избежать полного блокирования счетов и ареста имущества.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

Автор: Наталя Мамченко

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