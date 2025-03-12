Киевлянин получил год тюрьмы за психологическое насилие над матерью

32-летнего киевлянина осудили за постоянное психологическое насилие над 53-летней матерью.

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32-летнего киевлянина приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы за систематическое психологическое насилие над своей 53-летней матерью. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мужчина, который проживал с матерью в однокомнатной квартире, постоянно оскорблял ее нецензурными словами, унижал и требовал деньги. Он часто находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел работы. По результатам экспертизы, у матери было диагностировано психическое расстройство из-за такого поведения сына.

Кроме этого, мужчина имел 12 административных правонарушений за домашнее насилие и был осужден в 2022 году за хранение наркотиков. Стоит отметить, что насилие над матерью происходило во время испытательного срока.

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