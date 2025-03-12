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Киянин отримав рік в’язниці за психологічне насильство над матір’ю

10:00, 12 березня 2025
32-річного киянина засудили за постійне психологічне насильство над 53-річною матір’ю.
Киянин отримав рік в’язниці за психологічне насильство над матір’ю
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32-річного киянина засудили до 1 року та 1 місяця позбавлення волі за систематичне психологічне насильство над своєю 53-річною матір’ю. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік, який проживав з матір’ю в однокімнатній квартирі, постійно ображав її нецензурними словами, принижував і вимагав гроші. Він часто перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав роботи. За результатами експертизи, у матері було діагностовано психічний розлад через таку поведінку сина.

Крім цього, чоловік мав 12 адміністративних правопорушень за домашнє насильство та був засуджений у 2022 році за зберігання наркотиків. Варто зазначити, що насильство над матір’ю відбувалося під час іспитового терміну.

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