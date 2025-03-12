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У Держпраці пояснили, як оплачується робота з нефіксованим робочим часом

13:55, 12 березня 2025
Дерджпраці нагадує особливості роботи за трудовим договором з нефіксованим робочим часом.
У Держпраці пояснили, як оплачується робота з нефіксованим робочим часом
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Державна служба з питань праці пояснює  особливості роботи за трудовим договором з нефіксованим робочим часом.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом(ТДНЧ) – це спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов’язки періодично тільки у разі потреби за вимогою роботодавця.

При цьому максимальна тривалість роботи не може перевищувати нормальної тривалості – 40 годин на тиждень. Оплаті підлягає вся фактично виконана працівником робота, але оплата не може бути меншою, ніж за 32 години роботи на місяць.

Базові години та дні при роботі з нефіксованим робочим часом — це часові періоди, під час яких від працівника може вимагатися виконання роботи, передбаченої трудовим договором, і які обов’язково визначаються у трудовому договорі.

Працівники з нефіксованим робочим часом мають всі права і гарантії, передбачені трудовим законодавством (в тому числі, право на щорічні відпустки, на вихідні дні, на оплату праці у підвищеному розмірі за роботу у нічний час, у вихідні дні, у шкідливих умовах тощо) (стаття 21-1 КЗпП України).

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договір Держпраці

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