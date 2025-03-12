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В Гоструда объяснили, как оплачивается работа с нефиксированным рабочим временем

13:55, 12 марта 2025
Гоструда напоминает особенности работы по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем.
В Гоструда объяснили, как оплачивается работа с нефиксированным рабочим временем
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Государственная служба по вопросам труда объясняет особенности работы по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это способ организации выполнения работы, при котором работник выполняет свои трудовые обязанности периодически только в случае необходимости по требованию работодателя.

При этом максимальная продолжительность работы не может превышать нормальную продолжительность – 40 часов в неделю. Оплате подлежит вся фактически выполненная работником работа, но оплата не может быть меньше, чем за 32 часа работы в месяц.

Базовые часы и дни при работе с нефиксированным рабочим временем - это временные периоды, в ходе которых от работника может требоваться выполнение работы, предусмотренной трудовым договором, и которые обязательно определяются в трудовом договоре.

Работники с нефиксированным рабочим временем имеют все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (в том числе право на ежегодные отпуска, на выходные дни, на оплату труда в повышенном размере за работу в ночное время, в выходные дни, во вредных условиях и т.п.) (статья 21-1 КЗоТ Украины).

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договор Гоструда

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