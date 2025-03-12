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Минобороны зарегистрировало 133 земельных участка для нужд ВСУ

08:30, 12 марта 2025
Министерство обороны зарегистрировало 8 500 гектаров земель в 2024 году.
Минобороны зарегистрировало 133 земельных участка для нужд ВСУ
Фото: mod.gov.ua
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В 2024 году Министерство обороны Украины зарегистрировало 8 500 гектаров земель в Государственном земельном кадастре. Это включает 133 земельных участка, которые нужны для развития военной инфраструктуры и обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, большая часть этих земель не была должным образом оформлена еще со времен обретения независимости и находилась в судебных процессах для уточнения границ.

«Сейчас Министерство обороны располагает 469 000 га земель обороны (без учета временно оккупированных территорий), из которых 88% уже зарегистрировано в государственных реестрах. Мы продолжаем системную работу по упорядочению и регистрации должным образом недвижимости Минобороны. Это обеспечит эффективное использование земель и сделает невозможным их неправомерное отчуждение в будущем», - отметил Мельник.

Минобороны также продолжает работать над передачей объектов недвижимости, необходимых для размещения военных подразделений, в свое управление. Совместно с местными органами власти ведется работа по уменьшению налоговой нагрузки, поскольку ежегодная потребность в средствах для земельного налога составляет около 2,5 млрд грн.

В 2024 году 382 территориальные общины рассмотрели вопрос налоговых льгот для Минобороны, из которых 345 (примерно 90%) приняли решение о предоставлении 100% льготы на земельный налог, что позволило

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ВСУ Минобороны

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