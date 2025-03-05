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Кабмін планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%

11:57, 5 березня 2025
Уряд збирається збільшити до 75% можливість бронювання працівників надавачів комунальних послуг.
Кабмін планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд планує розширити можливість бронювання від мобілізації до 75% для фахівців, які працюють у сферах теплопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільного функціонування критично важливих комунальних послуг. Про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра на петицію №41/007551-24еп.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке було введене в дію указом Президента від 5 лютого 2025 року №69, уряду доручено внести зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Відповідні коригування стосуються механізму бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що надають критично важливі комунальні послуги.

Зазначається, що ці зміни передбачають бронювання до 75% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких підприємств на період дії воєнного стану.

"На виконання зазначеного рішення Мінекономіки підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів проект відповідного акту уряду. На даний час зазначений проект акту передано для розгляду на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів", - сказав Шмигаль.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, будуть враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню на підприємствах. Крім того, розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників будуть рахувати, виходячи з місячного періоду.

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Кабінет Міністрів України мобілізація бронювання

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