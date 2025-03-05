Кабмин планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%

Правительство намерено увеличить до 75% возможность бронирования работников поставщиков коммунальных услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует расширить возможность бронирования от мобилизации до 75% для специалистов, работающих в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и управления бытовыми отходами. Это решение направлено на обеспечение стабильного функционирования критически важных коммунальных услуг. Об этом говорится в ответе премьер-министра на петицию №41/007551-24эп.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено в действие указом Президента от 5 февраля 2025 г. №69, правительству поручено внести изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года. Соответствующие корректировки касаются механизма бронирования военнообязанных работников предприятий, оказывающих критически важные коммунальные услуги.

Эти изменения предусматривают бронирование до 75% от общего количества военнообязанных работников таких предприятий на период действия военного положения.

"Во исполнение указанного решения Минэкономики подготовлен и представлен на рассмотрение Кабинета Министров проект соответствующего акта правительства. В настоящее время указанный проект акта передан для рассмотрения на заседании Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой, аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и делам ветеранов", - сказал Шмыгаль.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что работники, призванные на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года, будут учитываться в общем количестве военнообязанных, которые подлежат бронированию на предприятиях. Кроме того, размер начисленной средней заработной платы работников будут считать исходя из месячного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.