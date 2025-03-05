Глава КГВА Тимур Ткаченко предлагает привязать пропуска для движения в комендантский час к цифровому реестру

Тимур Ткаченко подчеркнул, что существующая система уже себя исчерпала.

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Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко считает, что необходимо пересмотреть алгоритм выдачи, контроля, а также форму пропусков для передвижения во время комендантского часа.

Он подчеркнул, что система, которая сейчас существует, уже себя исчерпала.

«Жалобы на злоупотребления поступают как публично, так и непублично. Обновление пропусков путем их ежегодной смены — недостаточный способ контроля. Как и проведение сверок или проверок в ручном режиме.

Я считаю, что стоит применять цифровые инструменты для устранения злоупотреблений. Такие практики единичны, но успешно внедрены в других громадах», — сказал он.

По его словам, каждый пропуск можно привязать к цифровому реестру, а доступ к нему будут иметь правоохранительные органы и соответствующие военные структуры.

«Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут сканировать при остановке транспорта во время комендантского часа. Мы можем синхронизировать доступ к инструментам верификации как по Киеву, так и по Киевской области», — сказал он и подчеркнул, что таким образом быстро и без манипуляций можно будет определить, кто, когда, как и для чего получил пропуск.

Также он добавил, что таким образом удастся покончить с злоупотреблениями и поддельными документами.

«Уверен, что такую идею поддержат и в Силах обороны, и в Киевской областной военной администрации», — отметил Тимур Ткаченко.

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