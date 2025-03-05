Очільник КМВА Тимур Ткаченко пропонує прив'язати перепустки для руху в комендантську годину до цифрового реєстру

Тимур Ткаченко наголосив, що існуюча система вже вичерпала себе.

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Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вважає, що треба переглянути алгоритм видачі, контролю, а разом з тим - форму перепусток для руху під час комендантської години.

Він наголосив, що система, яка існує зараз — вичерпала себе.

«Нарікання на зловживання надходять як публічно, так і непублічно. Оновлення перепусток шляхом їх щорічної зміни — недостатній спосіб контролю. Як і проведення звірок чи перевірок в ручному режимі.

Я бачу, що варто застосувати цифрові інструменти для усунення зловживань. Такі практики поодинокі, але успішно впроваджені в інших громадах», - сказав він.

За його словами, кожну перепустку можна прив'язати до цифрового реєстру, а доступ до нього буде в правоохоронних органів та відповідних військових структур.

«Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години. Ми можемо синхронізувати доступ до інструментів верифікації як по Києву, так і по Київській області», - сказав він та підкреслив, що таким чином швидко та без маніпуляцій визначатимуть: хто, коли, як і для чого отримав перепустку.

Також він додав, що таким чином буде покінчимо зі зловживаннями та підробними документами.

«Упевнений, що таку ідею підтримають і в Силах оборони, і в Київській обласній військовій адміністрації», - сказав Тимур Ткаченко.

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