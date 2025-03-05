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Зерно, руда, метал – морський коридор України перевищив 100 млн тонн експорту

19:24, 5 березня 2025
Україна експортувала 70 млн тонн зерна через морський коридор.
Зерно, руда, метал – морський коридор України перевищив 100 млн тонн експорту
Джерело фото: rada.gov.ua
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Обсяг експорту українського зерна через морський коридор сягнув 70 млн тонн. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Завдяки понад 4 тисячам суден українська аграрна продукція була доставлена до близько 50 країн світу на азійському, африканському та європейському континентах. Окрім зерна, через коридор також транспортували 36 млн тонн непродовольчих товарів, зокрема руду та металургійну продукцію.

Морський коридор, запущений у серпні 2023 року після припинення дії Стамбульської зернової ініціативи, дозволив відновити морські перевезення не лише сільськогосподарської, а й промислової продукції. Частка неаграрного експорту вже перевищує третину від загального обсягу.

Водночас війна залишається основним викликом для морського експорту. Через брак систем ППО порти Великої Одеси регулярно зазнають атак. У ніч на 1 березня внаслідок ракетного удару було поранено двох працівників і пошкоджено портову інфраструктуру Одеси. Постраждали два іноземні судна — контейнеровоз MSC LEVANTE F під прапором Панами та суховантаж SUPER SARKAS під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тис. тонн кукурудзи та сої. Загальна кількість уражених у портах іноземних суден зросла до 29.

Попри виклики, українські морські порти у 2024 році збільшили вантажообіг до 97,2 млн тонн — це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році. Доходи портів перевищили заплановані показники на 39%, а надходження до бюджету від Адміністрації морських портів склали понад 4 млрд грн.

Для відновлення інфраструктури Україна розраховує на підтримку Світового банку в межах проєкту RELINC з відбудови критично важливих логістичних об'єктів.

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Данило Гетманцев

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