Немає підстав для заборони за мовною ознакою – Шмигаль відповів на петицію про заборону російськомовної музики

За словами прем’єра, законодавчі обмеження на музичний контент потребують удосконалення.

Фото: kmu.gov.ua

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказав, що на сьогоднішній день немає правових підстав для заборони чи обмеження музичних продуктів за мовною ознакою згідно з міжнародним правом, українським законодавством та правилами мовлення іноземних платформ.

У відповіді на петицію Шмигаль також зазначив, що для забезпечення національної та інформаційної безпеки України необхідне удосконалення законодавства, включаючи обмеження поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів та відеокліпів.

«На сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою. Проте з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо», – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр звернув увагу на важливість гармонізації українського законодавства з європейським, зокрема в рамках Актів про цифрові послуги (DSA) та цифрові ринки (DMA), що набули чинності в країнах ЄС. В Україні центральні органи виконавчої влади працюють над створенням аналогів цих актів.

Міністерствам культури, цифрової трансформації та юстиції доручено додатково опрацювати це питання з урахуванням суспільного інтересу.

Нагадаємо, раніше в Україні з’явилася петиція щодо заборони російськомовної музики на Apple Music та Spotify.

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