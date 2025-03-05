Набрав чинності закон, що врегульовує повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі

Рахункова палата, на рівні із РНБО та ВРП, до прийняття Урядом рішення про схвалення проекту закону про державний бюджет, матиме право, у разі потреби, надати свої пропозиції до статей, пов’язаних із забезпеченням її функціонування.

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У середу, 5 березня, набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» від 16 січня 2025 року 4225-IX — законопроект 12245.

Серед іншого, норми закону доповнюють окремі положення Бюджетного кодексу України, що реалізовують гарантії фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати передбачені статтею 5 Закону України «Про Рахункову палату», а також унормовують її повноваження щодо здійснення зовнішнього аудиту у бюджетному процесі. Тож, відповідно до норм нового Закону:

- Рахункова палата, на рівні із Радою національної безпеки і оборони України та Вищої ради правосуддя, до прийняття Урядом рішення про схвалення проекту закону про Державний бюджет України, матиме право, у разі потреби, надати свої пропозиції до статей, пов’язаних із забезпеченням її функціонування (стаття 37 БКУ);

- У разі виникнення розбіжностей щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати під час підготовки проекту Державного бюджету України, Уряд з проектом закону про Державний бюджет України подає разом з вмотивованим обґрунтуванням інформацію щодо врахування у зазначеному проекті пропозицій Рахункової палати (стаття 38 БКУ, стаття 5 Закону);

- У разі подальшої неврегульованості таких розбіжностей, Рахункова палата має право подати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та розрахунками) для прийняття рішення під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України (стаття 5 Закону);

- Також Уряд має погоджувати з Рахунковою палатою пропозиції про зменшення бюджетних призначень на її утримання (стаття 23 БКУ).

Також новим законом розширено інструментарій парламентського контролю у процесі виконання закону про Державний бюджет України, зокрема, шляхом заслуховування висновків Рахункової палати про виконання закону про Державний бюджет України та пропозицій щодо усунення виявлених порушень (стаття 109 БКУ). А повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства доповнено контролем за надходженням та використанням коштів місцевих бюджетів (стаття 110 БКУ).

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон.

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