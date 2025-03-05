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Вступил в силу закон, регулирующий полномочия Счетной палаты в бюджетном процессе

11:55, 5 марта 2025
Счетная палата, наравне с СНБО и ВСП, до принятия Правительством решения об одобрении проекта закона о государственном бюджете, будет иметь право, в случае необходимости, вносить свои предложения к статьям, связанным с обеспечением ее функционирования.
Вступил в силу закон, регулирующий полномочия Счетной палаты в бюджетном процессе
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В среду, 5 марта, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по актуализации и усовершенствованию некоторых положений» от 16 января 2025 года 4225-IX — законопроект 12245.

В частности, нормы закона дополняют отдельные положения Бюджетного кодекса Украины, реализующие гарантии финансового обеспечения деятельности Счетной палаты, предусмотренные статьей 5 Закона Украины «О Счетной палате», а также урегулируют ее полномочия по осуществлению внешнего аудита в бюджетном процессе.

Таким образом, в соответствии с нормами нового закона:

- Счетная палата, наравне с Советом национальной безопасности и обороны Украины и Высшим советом правосудия, до принятия Правительством решения об одобрении проекта закона о Государственном бюджете Украины, будет иметь право, в случае необходимости, вносить свои предложения к статьям, связанным с обеспечением ее функционирования (статья 37 БКУ);

- В случае возникновения разногласий по определению объема финансового обеспечения деятельности Счетной палаты при подготовке проекта Государственного бюджета Украины, Правительство вместе с проектом закона о Государственном бюджете Украины подает мотивированное обоснование относительно учета в этом проекте предложений Счетной палаты (статья 38 БКУ, статья 5 Закона);

- В случае дальнейшего нерегулирования таких разногласий, Счетная палата имеет право подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета соответствующие предложения (с обоснованиями и расчетами) для принятия решения при рассмотрении проекта закона о Государственном бюджете Украины (статья 5 Закона);

- Также Правительство должно согласовывать с Счетной палатой предложения о снижении бюджетных назначений на ее содержание (статья 23 БКУ).

Кроме того, новым законом расширен инструментарий парламентского контроля в процессе исполнения закона о Государственном бюджете Украины, в частности, путем заслушивания выводов Счетной палаты о выполнении закона о Государственном бюджете Украины и предложений по устранению выявленных нарушений (статья 109 БКУ). А полномочия Счетной палаты по контролю за соблюдением бюджетного законодательства дополнены контролем за поступлением и использованием средств местных бюджетов (статья 110 БКУ).

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе.

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