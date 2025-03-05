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Европа потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины – Дональд Трамп

11:42, 5 марта 2025
По итогам выступления Дональда Трампа в Конгрессе в Белом доме отметили, что реакция представителей Демократической партии США свидетельствует об их заинтересованности в бесконечном продолжении войны в Украине.
Европа потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины – Дональд Трамп
Фото: BS Media
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Белый дом подвел итоги реакций представителей Демократической партии США на выступление Президента США Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта.
Как отмечается на сайте Белого дома, демократы не стали поддерживать утверждения Трампа о необходимости завершения войны.

Так, Белый дом опубликовал фото демократов с грустными лицами и отметил, что это их реакция на такие утверждения.

«Демократы – когда президент Трамп продвигается к миру в Украине. Они не заинтересованы в мире. Только в бесконечной войне» – отметил официальный аккаунт Белого дома.
Заметим, что Трамп, говоря о необходимости завершения войны, обратился к оппонентам.
«Желаете, чтобы это длилось еще пять лет? Да? Вы бы сказали.

2000 людей гибнут каждую неделю – больше, чем это. Это русские юноши, это украинские юноши. Они не американцы, но я хочу, чтобы это прекратилось. Тем временем Европа, к сожалению, потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины.
Подумайте об этом. Они потратили больше на покупку русской нефти и газа, чем на защиту…
Пора положить конец бессмысленной войне. Если вы хотите закончить войны, вы должны говорить с обеими сторонами» – подчеркнул Президент США.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Трамп зачитывал именно пост Зеленского из соцсети Х о стремлении Украины к миру, хотя Трамп перед Конгрессом говорил о полученном им письме от Президента Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Европа Дональд Трамп газ нефть

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