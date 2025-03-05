Европа потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины – Дональд Трамп

По итогам выступления Дональда Трампа в Конгрессе в Белом доме отметили, что реакция представителей Демократической партии США свидетельствует об их заинтересованности в бесконечном продолжении войны в Украине.

Фото: BS Media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белый дом подвел итоги реакций представителей Демократической партии США на выступление Президента США Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта.

Как отмечается на сайте Белого дома, демократы не стали поддерживать утверждения Трампа о необходимости завершения войны.

Так, Белый дом опубликовал фото демократов с грустными лицами и отметил, что это их реакция на такие утверждения.

«Демократы – когда президент Трамп продвигается к миру в Украине. Они не заинтересованы в мире. Только в бесконечной войне» – отметил официальный аккаунт Белого дома.

Заметим, что Трамп, говоря о необходимости завершения войны, обратился к оппонентам.

«Желаете, чтобы это длилось еще пять лет? Да? Вы бы сказали.

2000 людей гибнут каждую неделю – больше, чем это. Это русские юноши, это украинские юноши. Они не американцы, но я хочу, чтобы это прекратилось. Тем временем Европа, к сожалению, потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины.

Подумайте об этом. Они потратили больше на покупку русской нефти и газа, чем на защиту…

Пора положить конец бессмысленной войне. Если вы хотите закончить войны, вы должны говорить с обеими сторонами» – подчеркнул Президент США.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Трамп зачитывал именно пост Зеленского из соцсети Х о стремлении Украины к миру, хотя Трамп перед Конгрессом говорил о полученном им письме от Президента Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.