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Андрей Ермак заявил, что РФ должна прекратить ежедневные удары по Украине, если действительно хочет мира

11:33, 5 марта 2025
Ермак прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что РФ хочет мира.
Андрей Ермак заявил, что РФ должна прекратить ежедневные удары по Украине, если действительно хочет мира
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия хочет мира. Ермак подчеркнул, что если РФ действительно стремится к миру, она должна немедленно прекратить ежедневные удары по Украине.

"Россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и немедленно, если действительно хочет завершения войны", - написал руководитель ОП в соцсети.

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил сигнал от РФ о готовности к миру.

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рф война Андрей Ермак

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