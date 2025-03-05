Андрей Ермак заявил, что РФ должна прекратить ежедневные удары по Украине, если действительно хочет мира

Ермак прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что РФ хочет мира.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия хочет мира. Ермак подчеркнул, что если РФ действительно стремится к миру, она должна немедленно прекратить ежедневные удары по Украине.

"Россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и немедленно, если действительно хочет завершения войны", - написал руководитель ОП в соцсети.

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил сигнал от РФ о готовности к миру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.