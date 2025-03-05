Правительство выделило Минединству 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев

Средства направят на помощь украинцам, которые хотят вернуться домой.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины выделил 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за рубежа. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 4 марта, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, средства переданы из бюджетных назначений Министерства экономики на 2025 год в рамках программы поддержки украинцев за рубежом и их возвращения. Новым распорядителем этих средств станет Министерство национального единства, которое будет реализовывать соответствующие мероприятия.

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