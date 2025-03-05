Уряд виділив Мін'єдності 150 млн гривень на повернення українських біженців

Кошти спрямують на допомогу українцям, які хочуть повернутися додому.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України виділив 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 4 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, кошти передані з бюджетних призначень Міністерства економіки на 2025 рік у межах програми підтримки українців за кордоном та їх повернення. Новим розпорядником цих коштів стане Міністерство національної єдності, яке реалізовуватиме відповідні заходи.

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