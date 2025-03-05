Андрій Єрмак заявив, що РФ має припинити щоденні удари по Україні, якщо справді хоче миру

Єрмак прокоментував слова Дональда Трампа про те, що РФ хоче миру.

Фото: ОП

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що "Росія хоче миру". Єрмак наголосив, що якщо РФ дійсно прагне миру, вона повинна негайно припинити щоденні удари по Україні.

"Росія має припинити щоденні обстріли України і негайно, якщо справді хоче завершення війни", — написав керівник ОП у соцмережі.

Нагадаємо, під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що отримав сигнал від РФ про готовність до миру.

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