Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України – Дональд Трамп

За підсумками виступу Дональда Трампа у Конгресі у Білому домі зазначили, що реакція представників Демократичної партії США свідчить про їх зацікавленість у нескінченному продовженні війни в Україні.

Фото: BS Media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Білий дім підсумував реакції представників Демократичної партії США на виступ Президента США Дональда Трампа у Конгресі 4 березня.

Як зазначається на сайті Білого дому, демократи не стали підтримувати твердження Трампа про необхідність завершення війни.

Так, Білий дім опублікував фото демократів з сумними обличчями і зазначив, що це їх реакція на такі твердження.

«Демократи – коли президент Трамп просувається до миру в Україні. Вони не зацікавлені в мирі. Тільки у нескінченній війні» - зазначив офіційний акаунт Білого дому.

Зауважимо, що Трамп, говорячи про необхідність завершення війни, звернувся до опонентів.

«Бажаєте, щоб це тривало ще п'ять років? Так? Ви б сказали.

2000 людей гинуть щотижня – більше, ніж це. Це російські юнаки, це українські юнаки. Вони не американці, але я хочу, щоби це припинилося. Тим часом Європа, на жаль, витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України.

Подумайте про це. Вони витратили більше на купівлю російського нафти та газу, ніж на захист…

Час покласти край безглуздій війні. Якщо ви хочете закінчити війни, ви повинні говорити з обома сторонами» – підкреслив Президент США.

Нагадаємо, Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Трамп зачитував саме допис Зеленського з соцмережі Х про прагнення України до миру, хоча Трамп перед Конгресом казав про отриманий ним лист від Президента України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.