Нет оснований для запрета по языковому признаку – Шмыгаль ответил на петицию о запрете русскоязычной музыки

По словам премьера, законодательные ограничения на музыкальный контент нуждаются в усовершенствовании.

Фото: kmu.gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что на сегодняшний день нет правовых оснований для запрета или ограничения музыкальных продуктов по языковому признаку согласно международному праву, украинскому законодательству и правилам вещания иностранных платформ.

В ответе на петицию Шмыгаль также отметил, что для обеспечения национальной и информационной безопасности Украины необходимо усовершенствование законодательства, включая ограничение распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений и видеоклипов.

«На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр обратил внимание на важность гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности в рамках Актов о цифровых услугах (DSA) и цифровых рынках (DMA), вступивших в силу в странах ЕС. В Украине центральные органы исполнительной власти работают над созданием аналогов этих актов.

Министерствам культуры, цифровой трансформации и юстиции поручено дополнительно проработать этот вопрос с учетом общественного интереса.

Напомним, ранее в Украине появилась петиция о запрете русскоязычной музыки на Apple Music и Spotify.

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