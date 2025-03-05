Практика судов
  1. В Украине

Нет оснований для запрета по языковому признаку – Шмыгаль ответил на петицию о запрете русскоязычной музыки

12:13, 5 марта 2025
По словам премьера, законодательные ограничения на музыкальный контент нуждаются в усовершенствовании.
Нет оснований для запрета по языковому признаку – Шмыгаль ответил на петицию о запрете русскоязычной музыки
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что на сегодняшний день нет правовых оснований для запрета или ограничения музыкальных продуктов по языковому признаку согласно международному праву, украинскому законодательству и правилам вещания иностранных платформ.

В ответе на петицию Шмыгаль также отметил, что для обеспечения национальной и информационной безопасности Украины необходимо усовершенствование законодательства, включая ограничение распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений и видеоклипов.

«На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр обратил внимание на важность гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности в рамках Актов о цифровых услугах (DSA) и цифровых рынках (DMA), вступивших в силу в странах ЕС. В Украине центральные органы исполнительной власти работают над созданием аналогов этих актов.

Министерствам культуры, цифровой трансформации и юстиции поручено дополнительно проработать этот вопрос с учетом общественного интереса.

Напомним, ранее в Украине появилась петиция о запрете русскоязычной музыки на Apple Music и Spotify.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые изменения в Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах относительно исполнительного документа – текст

Изменения касаются порядка действий в случае выдачи исполнительного документа, одновременно являющегося судебным решением, в форме электронного документа.

Кабмин одобрил стратегию, которая предусматривает 789,3 млрд грн на развитие укрытий и других сооружений гражданской защиты

Правительство констатировало, что проблема с укрытиями имеет место, в частности, в связи с низкой сознательностью предпринимателей, и одобрило стратегию массового строительства укрытий, которая предусматривает расходы на 789,3 млрд грн до 2034 года.

Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Правительство предлагает внести изменения в закон о нотариате в части освобождения от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, но это коснется не всех.

Правительство изменило порядок проверки технического состояния автомобилей

Кабмин внес изменения в порядок проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния автомобилей и других транспортных средств.

Европа потратила больше денег на покупку русской нефти и газа, чем на защиту Украины – Дональд Трамп

По итогам выступления Дональда Трампа в Конгрессе в Белом доме отметили, что реакция представителей Демократической партии США свидетельствует об их заинтересованности в бесконечном продолжении войны в Украине.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду