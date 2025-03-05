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Зерно, руда, металл – морской коридор Украины превысил 100 млн тонн экспорта

19:24, 5 марта 2025
Украина экспортировала 70 млн тонн зерна через морской коридор.
Зерно, руда, металл – морской коридор Украины превысил 100 млн тонн экспорта
Источник фото: rada.gov.ua
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Объем экспорта украинского зерна через морской коридор достиг 70 млн тонн. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Благодаря более 4 тысячам судов украинская аграрная продукция была доставлена в около 50 стран мира на азиатском, африканском и европейском континентах. Кроме зерна, через коридор также транспортировали 36 млн тонн непродовольственных товаров, в частности руду и металлургическую продукцию.

Морской коридор, запущенный в августе 2023 года после прекращения действия Стамбульской зерновой инициативы, позволил восстановить морские перевозки не только сельскохозяйственной, но и промышленной продукции. Доля неаграрного экспорта уже превышает треть от общего объема.

В то же время война остается основным вызовом для морского экспорта. Из-за нехватки систем ПВО порты Большой Одессы регулярно подвергаются атакам. В ночь на 1 марта в результате ракетного удара были ранены двое работников и повреждена портовая инфраструктура Одессы. Пострадали два иностранных судна - контейнеровоз MSC LEVANTE F под флагом Панамы и сухогруз SUPER SARKAS под флагом Сьерра-Леоне, загруженный более 21 тыс. тонн кукурузы и сои. Общее количество пораженных в портах иностранных судов возросло до 29.

Несмотря на вызовы, украинские морские порты в 2024 году увеличили грузооборот до 97,2 млн тонн - это в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. Доходы портов превысили запланированные показатели на 39%, а поступления в бюджет от Администрации морских портов составили более 4 млрд грн.

Для восстановления инфраструктуры Украина рассчитывает на поддержку Всемирного банка в рамках проекта RELINC по восстановлению критически важных логистических объектов.

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Даниил Гетманцев

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