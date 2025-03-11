У Дії тимчасово недоступне бронювання – коли відновиться робота сервісу

У Дії не будуть здійснювати бронювання через техроботи

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Сервіс бронювання через портал Дія буде недоступним з 9:00 до 18:00 11 березня через проведення технічних робот.

Як зазначається, команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

«Фіксимо, щоб усе літало», – сказано у повідомленні.

Як раніше вказувалося, питання бронювання працівників агропідприємств ставить під загрозу посівну кампанію. На цьому наголосили у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики та зазначили, що Через дефіцит трудових ресурсів напередодні весняної посівної кампанії під загрозою стоїть виконання завдань по забезпеченню продовольством України та його експорту на світові ринки.

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