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Питання бронювання працівників агропідприємств ставить під загрозу посівну кампанію – комітет

20:28, 5 березня 2025
Через дефіцит трудових ресурсів напередодні весняної посівної кампанії під загрозою стоїть виконання завдань по забезпеченню продовольством України та його експорту на світові ринки.
Питання бронювання працівників агропідприємств ставить під загрозу посівну кампанію – комітет
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На засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики 5 березня депутати вкотре порушили питання бронювання військовозобов’язаних, які працюють в аграрному секторі, зокрема, бронювання працівників фермерських господарств, які мають в обробітку менше 500 га землі.

Відтак, було прийнято рішення звернутись до Уряду щодо визначення працівників фермерських господарств, які мають в обробітку менше 500 га землі такими, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

«Зараз залишається складна ситуація та процедура з бронювання працівників агропідприємств, що загострює і так болюче питання дефіциту трудових ресурсів у сільській місцевості на передодні весняної посівної кампанії 2025 року та ставить під загрозу виконання завдань по забезпеченню продовольством України та його експорту на світові ринки», - вказали в Комітеті.

Як зазначається, наразі склалася ситуація, за якої лише підприємства, що обробляють понад 500 га землі, можуть подавати заявки через портал «Дія» для отримання статусу критично важливого підприємства. Водночас фермерські господарства, які обробляють до 500 га, складають найбільш численну групу агровиробників і переважно є сімейними господарствами, що відповідно до законодавства використовують власну працю (засновників – членів родини). Через це виникла критична ситуація, оскільки такі господарства подають заявки на статус критично важливих підприємств до обласних адміністрацій, де наразі відсутні єдині критерії та методичні рекомендації щодо бронювання військовозобов’язаних працівників аграрного сектору.

«Невизначеність у процесі мобілізації створює нерівні умови для фермерів, що може негативно вплинути на продовольчу безпеку країни, стабільний розвиток аграрного сектору», - заявляють у Комітеті.

Відтак, вирішено розробити методичні рекомендації для ОВА щодо бронювання працівників фермерських господарств, які мають в обробітку менше 500 га землі.

Зокрема, пропонується врахувати наступні параметри для бронювання:

  • для фермерів, які обробляють від 20 до 100 га, бронюванню підлягає голова, керівник або засновник господарства. Дохід з 1 га має становити не менше ніж середньостатистичний показник для області. Підприємство повинно бути зареєстроване в Україні, здійснювати діяльність понад 1 рік, а також мати безперервний виробничий процес, що підтверджується податковою звітністю.
  • для фермерських господарств (вирощування зернових), які обробляють від 100 до 500 га, бронюванню підлягає голова, керівник або засновник господарства, а також 50% військовозобов'язаних працівників, але не більше, ніж 1 особа на 100 га. Середня заробітна плата має бути не менше 20 тис. грн/міс. (для прифронтових територій може бути менша). Дохід за календарний рік станом на подачу заявки не менше, ніж середньостатистичний показник для області, але не менше 20 тис. грн з 1 га. Підприємство повинно бути зареєстровано в Україні, здійснювати діяльність понад 1 рік, мати безперервний виробничий процес (що підтверджується податковою звітністю), а також не менше 1 застрахованої особи на кожні 100 га.
  • для виробників плодоовочевої продукції (садівництво, ягідництво, овочівництво): бронюванню підлягає 50% військовозобов’язаних працівників підприємства без обмеження 1 людина на 100 га.

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Верховна Рада України бронювання

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