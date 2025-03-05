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Вопрос бронирования работников агропредприятий ставит под угрозу посевную кампанию – комитет

20:28, 5 марта 2025
Из-за дефицита трудовых ресурсов накануне весенней посевной кампании выполнение задач по обеспечению продовольствием Украины и его экспорту на мировые рынки находится под угрозой.
Вопрос бронирования работников агропредприятий ставит под угрозу посевную кампанию – комитет
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На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 5 марта депутаты вновь подняли вопрос о бронировании военнообязанных, работающих в аграрном секторе, в частности, бронирования работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли.

В связи с этим было принято решение обратиться к правительству с предложением признать работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли, имеющими важное значение для национальной экономики в сфере сельского хозяйства в особый период.

«Сейчас сохраняется сложная ситуация и процедура с бронированием работников агропредприятий, что обостряет и без того острую проблему дефицита трудовых ресурсов в сельской местности накануне весенней посевной кампании 2025 года и ставит под угрозу выполнение задач по обеспечению продовольствием Украины и его экспорту на мировые рынки», – указали в комитете.

Как отмечается, в настоящее время сложилась ситуация, при которой только предприятия, обрабатывающие более 500 га земли, могут подавать заявки через портал «Дія» для получения статуса критически важного предприятия. В то же время фермерские хозяйства, обрабатывающие до 500 га, составляют самую многочисленную группу агропроизводителей и преимущественно являются семейными хозяйствами, которые в соответствии с законодательством используют труд основателей – членов семьи.

Из-за этого возникла критическая ситуация, поскольку такие хозяйства подают заявки на статус критически важных предприятий в областные администрации, где в настоящее время отсутствуют единые критерии и методические рекомендации по бронированию военнообязанных работников аграрного сектора.

«Неопределенность в процессе мобилизации создает неравные условия для фермеров, что может негативно повлиять на продовольственную безопасность страны, стабильное развитие аграрного сектора», – заявляют в комитете.

В связи с этим было принято решение разработать методические рекомендации для ОВА по бронированию работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли.

В частности, предлагается учитывать следующие параметры для бронирования:

  • Для фермеров, обрабатывающих от 20 до 100 га, бронированию подлежит глава, руководитель или основатель хозяйства. Доход с 1 га должен составлять не менее среднестатистического показателя для области. Предприятие должно быть зарегистрировано в Украине, вести деятельность более 1 года, а также иметь непрерывный производственный процесс, что подтверждается налоговой отчетностью.
  • Для фермерских хозяйств (выращивание зерновых), обрабатывающих от 100 до 500 га, бронированию подлежит глава, руководитель или основатель хозяйства, а также 50% военнообязанных работников, но не более 1 человека на 100 га. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 тыс. грн/мес. (для прифронтовых территорий может быть меньше). Доход за календарный год на момент подачи заявки должен составлять не менее среднестатистического показателя для области, но не менее 20 тыс. грн с 1 га. Предприятие должно быть зарегистрировано в Украине, вести деятельность более 1 года, иметь непрерывный производственный процесс (подтверждается налоговой отчетностью), а также не менее 1 застрахованного лица на каждые 100 га.
  • Для производителей плодоовощной продукции (садоводство, ягодные культуры, овощеводство): бронированию подлежит 50% военнообязанных работников предприятия без ограничения 1 человек на 100 га.

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Верховная Рада Украины бронирование

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