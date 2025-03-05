Вопрос бронирования работников агропредприятий ставит под угрозу посевную кампанию – комитет

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 5 марта депутаты вновь подняли вопрос о бронировании военнообязанных, работающих в аграрном секторе, в частности, бронирования работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли.
В связи с этим было принято решение обратиться к правительству с предложением признать работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли, имеющими важное значение для национальной экономики в сфере сельского хозяйства в особый период.
«Сейчас сохраняется сложная ситуация и процедура с бронированием работников агропредприятий, что обостряет и без того острую проблему дефицита трудовых ресурсов в сельской местности накануне весенней посевной кампании 2025 года и ставит под угрозу выполнение задач по обеспечению продовольствием Украины и его экспорту на мировые рынки», – указали в комитете.
Как отмечается, в настоящее время сложилась ситуация, при которой только предприятия, обрабатывающие более 500 га земли, могут подавать заявки через портал «Дія» для получения статуса критически важного предприятия. В то же время фермерские хозяйства, обрабатывающие до 500 га, составляют самую многочисленную группу агропроизводителей и преимущественно являются семейными хозяйствами, которые в соответствии с законодательством используют труд основателей – членов семьи.
Из-за этого возникла критическая ситуация, поскольку такие хозяйства подают заявки на статус критически важных предприятий в областные администрации, где в настоящее время отсутствуют единые критерии и методические рекомендации по бронированию военнообязанных работников аграрного сектора.
«Неопределенность в процессе мобилизации создает неравные условия для фермеров, что может негативно повлиять на продовольственную безопасность страны, стабильное развитие аграрного сектора», – заявляют в комитете.
В связи с этим было принято решение разработать методические рекомендации для ОВА по бронированию работников фермерских хозяйств, обрабатывающих менее 500 га земли.
В частности, предлагается учитывать следующие параметры для бронирования:
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