Американские самолеты развернули после приказа Трампа о приостановке помощи

Представитель оборонного ведомства США заявил, что уже находившиеся на пути в Украину самолеты физически развернули после поступления приказа.

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Поставки оружия и оборудования, которые направлялись в Украину на этой неделе, были остановлены после того, как президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу. Как пишет Sky News со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства в комментарии NBC News, приказ был отдан в тот момент, когда США активно перемещали оборудование в регион.

В сообщении говорится, что самолеты, которые уже были в пути в Украину, физически развернули после поступления приказа.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

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