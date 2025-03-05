Практика судов
  1. Общество

Абитуриентам приготовиться – в МОН утвердили правила поступления в вузы в 2025 году

19:53, 5 марта 2025
Каким будет поступление на бакалаврские программы и поступление в магистратуру.
Абитуриентам приготовиться – в МОН утвердили правила поступления в вузы в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины опубликовало порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Так, вступительные испытания для поступления на бакалаврские программы в вузы Украины в 2025 году будут проводиться в формате национального мультипредметного теста (НМТ). В рамках НМТ каждый участник будет выполнять задания по четырем учебным предметам, три из которых являются обязательными:

  • украинский язык,
  • математика,
  • история Украины,

а один — на выбор из перечня (украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика, география). Предмет на выбор поступающий укажет во время регистрации для участия в НМТ.

Сразу после прохождения теста каждый участник узнает количество набранных тестовых баллов за выполнение заданий по каждому предмету НМТ. В установленные календарным планом сроки эти баллы будут переведены в шкалу 100–200 и размещены в персональном кабинете во вкладке «Результаты». Для получения результата по шкале 100–200 по каждому предмету НМТ необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Для поступления, кроме результатов НМТ 2025 года, также можно будет использовать результаты НМТ 2022–2024 годов.

При расчете конкурсного балла для поступления на определенную специальность к результатам по каждому предмету НМТ будет применяться весовой коэффициент.

Традиционно для желающих поступить в магистратуру в 2025 году будут проводиться единый вступительный экзамен (ЕВЭ), а также единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

ЕПВИ – форма вступительного испытания для получения степени магистра, которая предусматривает оценку уровня подготовки поступающего к получению второго уровня высшего образования по соответствующей специальности.

ЕВЭ – форма вступительного испытания для получения степени магистра, которая включает в себя тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому по выбору поступающего).

Как и в предыдущие годы, для поступления на любую специальность (независимо от формы обучения – очная или заочная, бюджетная или контрактная и т. д.) необходимо будет ЕВЭ. В то же время для поступления на отдельные специальности, помимо ЕВЭ, потребуются результаты еще одного вступительного испытания – ЕПВИ, которое предусматривает оценку уровня подготовки поступающего по специальности.

Учитывая увеличение в 2025 году количества специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать ЕПВИ, расширен перечень предметных тестов. К уже существующим восьми профессиональным испытаниям (по направлениям «Учет и финансы», «Управление и администрирование», «Право и международное право», «Информационные технологии», «Экономика и международная экономика», «Политология и международные отношения», «Психология и социология», «Педагогика и психология») добавлены тесты «Языкознание» и «История искусства», что увеличит общее количество предметов ЕПВИ до десяти.

Регистрация заявлений для участия в ЕВЭ и ЕПВИ продлится с 2 по 23 мая включительно. Регистрацию лиц, желающих участвовать в ЕВЭ и/или ЕПВИ, будут осуществлять приемные комиссии вузов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

МОН Украины студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Срок подачи заявлений о прекращении бессрочных командировок судей продлен до 14 марта

В список судов для новой командировки судей добавлено еще 17 судов.

Комитет рекомендовал принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц земельных участков и запрете продажи им земли

Верховной Раде рекомендовали принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц, созданных по законодательству РФ, права владеть или пользоваться земельными участками, а также о запрете продажи им земли.

Верховный суд США обязал выплатить деньги подрядчикам USAID за проведенную работу

Верховный Суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, которое обязывает администрацию Белого дома выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненную работу в рамках программ иностранной помощи.

Комитет отложил рассмотрение законопроекта о возможности назначения глав судов Советом судей Украины

Законопроектом в редакции Комитета предлагалось, чтобы руководство судов, где в течение трех месяцев не избрано главу или заместителя, назначал Совет судей Украины.

Постановления ВЛК с 1 апреля будут в электронном формате — Минобороны

Выводы ВЛК после осмотров военнообязанных будут автоматически поступать в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду