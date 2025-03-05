Абитуриентам приготовиться – в МОН утвердили правила поступления в вузы в 2025 году

Каким будет поступление на бакалаврские программы и поступление в магистратуру.

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Министерство образования и науки Украины опубликовало порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Так, вступительные испытания для поступления на бакалаврские программы в вузы Украины в 2025 году будут проводиться в формате национального мультипредметного теста (НМТ). В рамках НМТ каждый участник будет выполнять задания по четырем учебным предметам, три из которых являются обязательными:

украинский язык,

математика,

история Украины,

а один — на выбор из перечня (украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика, география). Предмет на выбор поступающий укажет во время регистрации для участия в НМТ.

Сразу после прохождения теста каждый участник узнает количество набранных тестовых баллов за выполнение заданий по каждому предмету НМТ. В установленные календарным планом сроки эти баллы будут переведены в шкалу 100–200 и размещены в персональном кабинете во вкладке «Результаты». Для получения результата по шкале 100–200 по каждому предмету НМТ необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Для поступления, кроме результатов НМТ 2025 года, также можно будет использовать результаты НМТ 2022–2024 годов.

При расчете конкурсного балла для поступления на определенную специальность к результатам по каждому предмету НМТ будет применяться весовой коэффициент.

Традиционно для желающих поступить в магистратуру в 2025 году будут проводиться единый вступительный экзамен (ЕВЭ), а также единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

ЕПВИ – форма вступительного испытания для получения степени магистра, которая предусматривает оценку уровня подготовки поступающего к получению второго уровня высшего образования по соответствующей специальности.

ЕВЭ – форма вступительного испытания для получения степени магистра, которая включает в себя тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому по выбору поступающего).

Как и в предыдущие годы, для поступления на любую специальность (независимо от формы обучения – очная или заочная, бюджетная или контрактная и т. д.) необходимо будет ЕВЭ. В то же время для поступления на отдельные специальности, помимо ЕВЭ, потребуются результаты еще одного вступительного испытания – ЕПВИ, которое предусматривает оценку уровня подготовки поступающего по специальности.

Учитывая увеличение в 2025 году количества специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать ЕПВИ, расширен перечень предметных тестов. К уже существующим восьми профессиональным испытаниям (по направлениям «Учет и финансы», «Управление и администрирование», «Право и международное право», «Информационные технологии», «Экономика и международная экономика», «Политология и международные отношения», «Психология и социология», «Педагогика и психология») добавлены тесты «Языкознание» и «История искусства», что увеличит общее количество предметов ЕПВИ до десяти.

Регистрация заявлений для участия в ЕВЭ и ЕПВИ продлится с 2 по 23 мая включительно. Регистрацию лиц, желающих участвовать в ЕВЭ и/или ЕПВИ, будут осуществлять приемные комиссии вузов.

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