Абітурієнтам приготуватися – у МОН затвердили правила вступу до вишів у 2025 році

Яким буде вступ на бакалаврські програми та вступ до магістратури.

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Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Так, випробування для вступу на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України у 2025 році буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ). У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов’язковими:

українська мова,

математика,

історія України

а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет на вибір вступник вказуватиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Одразу після проходження тесту кожний учасник дізнається про кількість набраних тестових балів за виконання завдань із кожного предмета НМТ. У визначені календарним планом строки ці бали буде переведено до шкали 100–200 і розміщено в персональному кабінеті у вкладці «Результати». Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15 % від загальної кількості тестових балів.

Для вступу, крім результатів НМТ 2025 року, також можна буде використовувати результати НМТ 2022–2024 років.

Під час розрахування конкурсного бала для вступу на певну спеціальність до результатів з кожного предмета НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт.

Традиційно для охочих вступати до магістратури у 2025 році проводитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), а також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття другого рівня вищої освіти за відповідною спеціальністю.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

як і в попередні роки, для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде ЄВІ. Водночас для вступу на окремі спеціальності, окрім ЄВІ, знадобляться результати ще одного вступного випробування ー ЄФВВ, яке передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Зважаючи на збільшення у 2025 році кількості спеціальностей, для вступу на які потрібно проходити ЄФВВ, розширено перелік предметних тестів. До вже наявних восьми фахових випробувань (за спрямуваннями «Облік та фінанси», «Управління та адміністрування», «Право та міжнародне право», «Інформаційні технології», «Економіка та міжнародна економіка», «Політологія та міжнародні відносини», «Психологія та соціологія», «Педагогіка та психологія») додано тести «Мовознавство», а також «Історія мистецтва», що збільшить загальну кількість предметів ЄФВВ до десяти.

Реєстрація заяв для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь у ЄВІ та/або ЄФВВ, здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

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