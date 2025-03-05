Строк подання заяв про припинення безстрокових відряджень суддів продовжено до 14 березня

До списку судів для нового відрядження суддів додано ще 17 судів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів продовжила строк подання заяв суддями, які перебувають у т. з. «безстрокових відрядженнях», для припинення таких відряджень.

Відповідні заяви, а також заяви на «перевідрядження» в інші суди того ж рівня та спеціалізації, судді зможуть подати до 14 березня 2025 року (включно).

При цьому до списку судів, в які судді можуть відрядитися повторно, додано ще 17 місцевих загальних судів.

Це суди, які розташовані як в столиці (Подільський райсуд Києва), так і суди у невеликих районних центрах в центральних та західних областях країни.

Таким чином, загальна кількість судів, до яких судді зможуть відрядитися повторно, складає 127 (117 з них – це місцеві загальні суди).

Нагадаємо, що у лютому ВККС розпочала процедуру припинення безстрокових відряджень суддів, які у 2022-2023 роках були безстроково відряджені в суди того ж рівня та спеціалізації наказами колишнього голови Верховного Суду.

Зі списком нових судів можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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