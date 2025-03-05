Срок подачи заявлений о прекращении бессрочных командировок судей продлен до 14 марта

В список судов для новой командировки судей добавлено еще 17 судов.

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Высшая квалификационная комиссия судей продлила срок подачи заявлений судьями, которые находятся в т. н. «бессрочных командировках», для прекращения таких командировок.

Соответствующие заявления, а также заявления на новую командировку в другие суды того же уровня и специализации, судьи смогут подать до 14 марта 2025 (включительно).

При этом в список судов, в которые судьи могут отправиться повторно, добавлено еще 17 местных общих судов.

Это суды, расположенные как в столице (Подольский райсуд Киева), так и суды в небольших районных центрах в центральных и западных областях страны.

Таким образом, общее количество судов, в которые судьи смогут командироваться повторно, составляет 127 (117 из них – это местные общие суды).

Напомним, что в феврале ВККС приступила к процедуре прекращения бессрочных командировок судей, которые в 2022-2023 годах были бессрочно командированы в суды того же уровня и специализации приказами бывшего председателя Верховного Суда.

Со списком новых судов можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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