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Денис Шмыгаль доложил Владимиру Зеленскому о индексации пенсий и увеличении выплат

19:21, 5 марта 2025
В марте более десяти миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты.
Денис Шмыгаль доложил Владимиру Зеленскому о индексации пенсий и увеличении выплат
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался 5 марта Президенту Владимиру Зеленскому по внутренним вопросам. В частности, речь шла о финансовой устойчивости.

Владимир Зеленский напомнил, что с 1 марта Украина уже традиционно проводит индексацию пенсий – в этом году на 11,5%.

«В целом сейчас, в марте, более десяти миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты. Я прошу всех в Пенсионном фонде, в областной власти и на местах быть максимально внимательными, и если у наших пенсионеров возникнут вопросы по выплатам, помогайте, разъясняйте все и постарайтесь поддержать людей сейчас», – подчеркнул глава государства.

Напомним, с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 11,5%. Как указывают в Минсоцполитики, это означает, что более 10 миллионов украинцев уже с 1 марта начнут получать увеличенные пенсии.

Как рассказала первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак, важно, что будут проиндексированы даже самые низкие пенсии, которые ранее не подпадали в периметр индексации. В то же время для самых высоких пенсий введено ограничение на максимальный размер повышения – до 1 500 грн, независимо от категории.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

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