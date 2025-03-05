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Денис Шмигаль доповів Володимиру Зеленському про індексацію пенсій та збільшення виплат

19:21, 5 березня 2025
У березні понад десять мільйонів пенсіонерів отримають збільшені виплати.
Денис Шмигаль доповів Володимиру Зеленському про індексацію пенсій та збільшення виплат
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прозвітував 5 березня Президенту Володимиру Зеленському щодо внутрішніх питань. Зокрема, йшлося про фінансову стійкість.

Володимир Зеленський нагадав, що з 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій – цього року на 11,5 %.

«Загалом зараз, у березні, понад десять мільйонів пенсіонерів отримають збільшені виплати. Я прошу всіх у Пенсійному фонді, в обласній владі та на місцях бути максимально уважними, і якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз’яснюйте все й постарайтесь підтримати людей зараз», - наголосив глава держави.

Нагадаємо, з 1 березня пенсії та страхові виплати буде проіндексовано на 11,5%. Як вказують у Мінсоцполітики, це означає, що понад 10 мільйонів українців вже з 1 березня почнуть отримувати більші за розміром пенсії.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, важливо, що будуть проіндексовані навіть найменші пенсії, які раніше не потрапляли в периметр індексації. Натомість, для найбільших пенсій введено обмеження на максимальний розмір підвищення – до 1 500 грн, незалежно від категорії.

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

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