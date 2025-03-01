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Які зміни чекають на українців з 1 березня – перелік

16:38, 1 березня 2025
У березні року деякі українці можуть залишитися без декларацій з сімейним лікарем, а пенсіонерам проіндексують пенсії.
Які зміни чекають на українців з 1 березня – перелік
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З 1 березня пенсії та страхові виплати буде проіндексовано на 11,5%. Як вказують у Мінсоцполітики, це означає, що понад 10 мільйонів українців вже з 1 березня почнуть отримувати більші за розміром пенсії.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, важливо, що будуть проіндексовані навіть найменші пенсії, які раніше не потрапляли в периметр індексації. Натомість, для найбільших пенсій введено обмеження на максимальний розмір підвищення – до 1 500 грн, незалежно від категорії.

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

 В Україні знизять ціни на ліки в аптеках

Нагадаємо, що Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Крім того, українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Деякі декларації з сімейними лікарями можуть анулювати

З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями можуть втратити чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах.

Щоб цього уникнути, важливо перевірити свої дані та за потреби їх оновити.

В Україні будуть видавати фіскальні чеки нового зразка

З 1 березня субʼєкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобовʼязані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом – фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу.

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декларація РРО пенсія

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