Податкова нагадала субʼєктам господарювання про зміни до розрахункових документів

Субʼєктам господарювання нагадали, що зміниться з 1 березня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 березня субʼєкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобовʼязані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом – фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Зміни внесені наказом Міністерства фінансів України.

Що зміниться у фіскальних чеках?

Виключені реквізити:

- номер ID картки;

- підпис касира;

- підпис держателя електронного платіжного засобу.

Додано реквізити:

- засіб оплати;

- валюта розрахунку;

- реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі;

- вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в Системі обліку РРО;

- код автентифікації повідомлення (MAC) чека для РРО;

- вага одиниці тютюнового виробу (зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі) та кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єму (у літрах) одиниці товару (пляшки) (для алкогольних напоїв) при продажу у магазинах безмитної торгівлі;

- сума решти.

До 1 березня 2025 року можна використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО, додали у податковій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.