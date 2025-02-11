Налоговая напомнила субъектам хозяйствования об изменениях в расчетных документах

С 1 марта субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по выполнению платежных операций, обязаны выдавать фискальные чеки по новой форме и содержанию – фискальный кассовый чек по операциям по приему средств для последующего их перевода. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Изменения внесены приказом Министерства финансов Украины.
Что изменится в фискальных чеках?
Исключенные реквизиты:
- номер ID карты;
- подпись кассира;
- подпись держателя электронного платежного средства.
Добавлены реквизиты:
- средство оплаты;
- валюта расчета;
- реквизиты паспорта покупателя при продаже алкоголя и табака в магазинах беспошлинной торговли;
- содержание QR-кода дополнено поисковым запросом для проверки чека в системе учета РРО;
- код аутентификации сообщения (MAC) чека для РРО;
- вес единицы табачного изделия (отмечается для сигарил, табака и табачных изделий, реализуемых в наборе) и количество табачных изделий в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объема (в литрах) единицы товара (бутылки) (для алкогольных напитков) при продаже;
- сумма сдачи.
До 1 марта 2025 года можно использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО, добавили в налоговой.
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