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Налоговая напомнила субъектам хозяйствования об изменениях в расчетных документах

21:25, 11 февраля 2025
Субъектам хозяйствования напомнили, что изменится с 1 марта.
Налоговая напомнила субъектам хозяйствования об изменениях в расчетных документах
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С 1 марта субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по выполнению платежных операций, обязаны выдавать фискальные чеки по новой форме и содержанию – фискальный кассовый чек по операциям по приему средств для последующего их перевода. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Изменения внесены приказом Министерства финансов Украины.

Что изменится в фискальных чеках?

Исключенные реквизиты:

- номер ID карты;

- подпись кассира;

- подпись держателя электронного платежного средства.

Добавлены реквизиты:

- средство оплаты;

- валюта расчета;

- реквизиты паспорта покупателя при продаже алкоголя и табака в магазинах беспошлинной торговли;

- содержание QR-кода дополнено поисковым запросом для проверки чека в системе учета РРО;

- код аутентификации сообщения (MAC) чека для РРО;

- вес единицы табачного изделия (отмечается для сигарил, табака и табачных изделий, реализуемых в наборе) и количество табачных изделий в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объема (в литрах) единицы товара (бутылки) (для алкогольных напитков) при продаже;

- сумма сдачи.

До 1 марта 2025 года можно использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО, добавили в налоговой.

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налоговая

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