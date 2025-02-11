Практика судов
  1. В Украине

$1500 за изготовление уклонисту документов для выезда за границу — на Львовщине разоблачили схему

08:49, 11 февраля 2025
Во Львовской области ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу.
$1500 за изготовление уклонисту документов для выезда за границу — на Львовщине разоблачили схему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Установлено, что 36-летняя жительница Львовщины за 1500 долларов США взялась изготавливать пакет документов и дальнейшее сопровождение через один из пунктов пропуска на Львовщине гражданина Украины призывного возраста. Женщина пообещала клиенту, что поможет снять его с военного учета и обеспечит приглашение на трудоустройство в Германии.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность. В настоящее время фигурантке дела сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, а также вещи и предметы, которые имеют значение для досудебного расследования и могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном производстве.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трамп заявил, что Зеленский согласился дать США доступ к редкоземельным минералам на 500 млрд долларов

Предложение Зеленского в Плане победы отдать в разработку природные ресурсы Украины, который он представлял в США, нашло отклик у Дональда Трампа.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Верховный Суд высказался о возмещении морального вреда родителям, причиненного неэффективным расследованием по делу о пожаре в одесском детском лагере «Виктория»

Как следует из материалов, досудебное расследование по этому делу оказалось крайне неэффективным в связи с самоустранением следователя и прокурора от надлежащего выполнения своих должностных обязанностей.

Верховный Суд высказался по поводу неэффективности такого средства восстановления нарушенного права, как признание договоров купли-продажи земельных участков недействительными

Верховный Суд указал, что избранный истцом способ защиты нарушенного права путем признания договоров недействительными не является эффективным средством восстановления нарушенного права истца, ведь по общему правилу следствием установления судом недействительности сделки является реституция.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о создании Военной полиции

В Комитете Верховной Рады не оставляют идею создания системы военной юстиции, в частности, Военной полиции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео