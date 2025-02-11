$1500 за изготовление уклонисту документов для выезда за границу — на Львовщине разоблачили схему

Во Львовской области ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу.

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Во Львовской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Установлено, что 36-летняя жительница Львовщины за 1500 долларов США взялась изготавливать пакет документов и дальнейшее сопровождение через один из пунктов пропуска на Львовщине гражданина Украины призывного возраста. Женщина пообещала клиенту, что поможет снять его с военного учета и обеспечит приглашение на трудоустройство в Германии.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность. В настоящее время фигурантке дела сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, а также вещи и предметы, которые имеют значение для досудебного расследования и могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном производстве.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

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