$1500 за виготовляння ухилянту документів для виїзду за кордон — на Львівщині викрили схему

На Львівщині ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон.

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На Львівщині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Встановлено, що 36-річна мешканка Львівщини за 1 500 доларів США взялася виготовляти пакет документів та подальший супровід через один із пунктів пропуску на Львівщині громадянина України призовного віку. Жінка пообіцяла клієнту, що допоможе зняти його з військового обліку та забезпечить запрошення на працевлаштування в Німеччині.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність. Наразі фігурантці справи повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, а також речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї схеми.

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