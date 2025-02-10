У Києві чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС, направлять на примусове лікування у психлікарню

Фігурант вистрелив у голову власника машини, забрав ключі від тачки, особисті речі та поїхав.

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У Києві чоловіка, який стріляв у пенсіонера на столичній АЗС, направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як відомо, 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.

В ході досудового розслідування проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Його дії кваліфіковано як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, незаконне заволодіння автомобілем, придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

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