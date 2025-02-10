Практика судів
  1. В Україні

У Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях

13:59, 10 лютого 2025
Як стало відомо, поліція відкрила кримінальне провадження проти викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса.
У Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція розслідує звинувачення в сексуальних домаганнях щодо викладача столичного освітнього закладу. За даними ЗМІ, мова йде про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. 

У поліції розповіли, що про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу стало відомо з соціальних мереж. Також до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває», — додають правоохоронці.

Раніше у соцмережах дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в домаганнях викладача вишу Андрія Білоуса. Після цього про пережите почали розповідати інші студенти та актори, які навчалися в КНУТКіТ. Також після цього повідомлялося, що викладча нібито відсторонили від роботи. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп розкритикував рішення окружного судді про блокування доступу команді Ілона Маска до аудиту грошових переказів Мінфіну США

В свою чергу, Ілон Маск закликав до імпічменту судді, який заблокував доступ DOGE до системи Міністерства фінансів, через яку можна було побачити, кому насправді йшли виплати.

РНБО може розглянути питання про повернення народу України незаконно вкрадених родовищ корисних копалин – Данило Гетманцев

Для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати, але за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища роздані «поважним» людям – Данило Гетманцев.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект про придбання обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС

Як зазначили у Головному юридичному управлінні парламенту, при прийнятті у першому читанні законопроект мав іншу назву «щодо спрощення умов ведення господарської діяльності» та інший предмет регулювання.

У ЗСУ з 10 лютого набула чинності нова програма базової військової підготовки

Нова програма базової загальновійськової підготовки буде з акцентом на психологічну стійкість і містить «маршеву» підготовку для формування витривалості військовослужбовців, зазначили у Міноборони.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо передачі військового майна, у томі числі озброєння та бойової техніки, до сфери управління СБУ

Законопроектом, який рекомендовано прийняти за основу, пропонується удосконалити нормативно-правові приписи, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду