У Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях

Як стало відомо, поліція відкрила кримінальне провадження проти викладача Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

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У Києві поліція розслідує звинувачення в сексуальних домаганнях щодо викладача столичного освітнього закладу. За даними ЗМІ, мова йде про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

У поліції розповіли, що про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу стало відомо з соціальних мереж. Також до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває», — додають правоохоронці.

Раніше у соцмережах дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в домаганнях викладача вишу Андрія Білоуса. Після цього про пережите почали розповідати інші студенти та актори, які навчалися в КНУТКіТ. Також після цього повідомлялося, що викладча нібито відсторонили від роботи.

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